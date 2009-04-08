Проблемні банки: хроніка подій

З початком кризи орендувати індивідуальний сейф в банку стало практично неможливо, вільні сейфи залишилися тільки в проблемних банках, та й то не скрізь. «Дело» з`ясувало, в яких проблемних банках є вільні сейфи, скільки коштує їх оренда і наскільки безпечно зберігати в них цінні речі.

«Київ»

Орендувати сейф у банку «Київ» можна в головному офісі по вул. Б.Хмельницького, 16-22, і трьох відділеннях (по вул. Генерала Вітрука, 12, Саксаганського, 82, на Оболонському проспекті, 18). Оренда найменшого сейфу обійдеться в 5 гривень на день, найбільшого - 9 гривень, плюс 300 гривень - застава на випадок втрати ключа. «Клієнти мають вільний доступ до своїх сейфів, як і до введення тимчасової адміністрації, в будь-який робочий час. Ніяких мораторіїв не немає», - повідомив співробітник.

Вартість плати за користування сейфом може знижуватися до 20% у разі оренди від місяця до трьох, на 30% - строком від трьох місяців до напівроку, на 40% - від 6 до 9 місяців, на 45% - від 9 до 12 місяців і 50% - у разі користування сейфом більше року.

Співвласник банку «Київ» Віктор Марченко запевнив, що орендувати сейф в банку з тимчасовою адміністрацією настільки ж безпечно, як і в будь-якій іншій фінустанові. «Оренда індивідуального сейфа - це як абонентська скринька на пошті. Саме відділення поштового зв`язку може бути закрите, але абонентська скринька для користувача залишається завжди доступною. Якщо якийсь банк ліквідовуватимуть, клієнтів, які орендують сейфи, попередять і попросять забрати своє майно в певні терміни», - пояснює він.

«Надра»

За даними прес-служби, після введення тимчасової адміністрації вільних сейфів стало більше, зараз вони заповнені на 70%. В основному «гуляють» індивідуальні сейфи маленького розміру. При цьому орендувати сейфи в Києві можна тільки в головному офісі банку по вул. Артема, 15.

Вартість оренди коливається від 60 до 140 гривень на місяць, ще 600 гривень доведеться віддати як заставу за ключ. Банк не знижував і найближчим часом не збирається знижувати тарифи на оренду індивідуальних сейфів.

«Національний Кредит»

Орендувати сейф цього банку можна у відділенні по вул. Тургеневській, 52/58. Вартість добової оренди складає від 2 до 6 гривень (плюс 400 гривень - застава). «Тарифів нижче ви не знайдете», - почав рекламувати послугу співробітник банку. Щоб орендувати сейф, необхідно прийти до 15.30, доступ до сейфу банк надає з 9.00 до 17.30. Вчора вільні сейфи були.

«БІГ Енергія»

У банку «БІГ-енергія» не потрібно залишати заставу за ключ. «Заставу ми не беремо, але якщо клієнт втратить ключ, то повинен буде заплатити 950 гривень за його виготовлення», - повідомив співробітник. Вільні сейфи по вул. Комінтерну, 15, є різних розмірів. Вартість оренди в місяць складає 30-84 гривні залежно від розміру, оренда на рік - від 750 гривень до 2,2 тисяч гривень.

Родовід Банк

Вибрати сейф будь-якого розміру можна у відділенні банку за адресою вул. Сагайдачного, 17. «Вільні сейфи є різного розміру - приходьте, вибирайте», - запрошує співробітник банку. Оренда найменшого сейфу розміром 7,5х32,6х42 сантиметри коштує 120 гривень на місяць. Застава за ключ - 500 гривень. Залежно від терміну оренди і розміру вартість оренди може знижуватися в 2-3 рази.

Укрпромбанк

У головному офісі на бул. Л.Українки, 26, вільні сейфи є різного розміру. Оренда на добу складає від 8 до 18 гривень залежно від розміру (плюс 500 гривень - застава за ключ).

Західінкомбанк

Вільних сейфів у головному офісі банку в Луцьку на проспекті Перемоги, 15, немає.