Сьогодні в Україну прибуває місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду прибуває в Україну сьогодні після обіду, повідомив сьогодні на засіданні уряду перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, він сказав: „Сьогодні, після обіду, до України прибуває місія Міжнародного валютного фонду, і ми відновимо активну, і, я сподіваюсь, результативну співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня представництво МВФ в Україні поінформувало, що місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 9 квітня. При цьому у представництві не повідомили, коли саме прилітає делегація, а також – склад делегації.