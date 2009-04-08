У Прилуках двоє харків`ян викрали місцевого жителя

У Прилуках Чернігівської області порушено кримінальну справу за фактом викрадення людини.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, до чергової частини Прилуцького міськвідділу міліції зателефонувала жінка та повідомила, що зник її чоловік. Під час з`ясування обставин події міліціонери встановили, що 24-річний прилучанин вирушив з дому на роботу (він працює оператором на нафтогоні), але за 20 хвилин повернувся під приводом того, що щось забув. Біля двору його чекав автомобіль “ВАЗ”. На запитання дружини, хто ці люди і куди збираються їхати, один з гостей відповів, що вони з міліції і хочуть задати чоловікові декілька запитань у райвідділі. За годину жінка зателефонувала на роботу чоловіка, а потім звернулася до правоохоронців.

Отримавши інформацію про викрадення людини, співробітники Прилуцького міськвідділу міліції, залучивши до операції співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю та співробітників Прилуцького відділу державної служби охорони, провели комплекс оперативно-розшукових заходів. На одній з вулиць міста вони затримали автомобіль, у якому перебували двоє невідомих та їхня жертва.

Міліціонери затримали двох харків`ян. В автомобілі було виявлено понад 1200 доларів США, близько 15 тисяч гривень, три мобільних телефона, хокейна ключка і молот. За словами затриманих, речі призначалися для проведення рихтовочних робіт.

Потерпілий розповів, що ці люди зустріли його по дорозі на роботу, представилися співробітниками міліції і запропонували йому проїхати з ними у справах (при цьому незнайомці зауважили, що знадобиться чимала сума грошей, за якими чоловік і повертався додому).

Кримінальну справу порушено за ст.146 ч.2 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).