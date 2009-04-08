Президент Молдови зізнався, що був на грані застосування сили

Влада Молдови може застосувати силу у разі повторення в Кишиневі вчорашніх подій, коли протести опозиції переросли в масові заворушення.

Про це заявив сьогодні Президент країни Володимир ВОРОНІН, передає РІА «Новости».

Він додав, що попередив опозиційних лідерів про можливі наслідки.

"Я постарався не допустити крові в подібних ситуаціях у 89-му і 91-му роках, коли був міністром внутрішніх справ. Але вчора я був на грані, коли треба було ухвалювати подібне рішення. Далі можуть бути вжиті відповідні заходи, якщо таке повториться. У влади є повні підстави вжити їх відповідно до закону", - сказав В.ВОРОНІН.

"Вчора я зустрівся з лідерами опозиції і попередив їх, що замість парламенту вони можуть потрапити до іншої установи, якщо повторяться заворушення, які були вчора у Кишиневі. Треба програвати гідно", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок виступи опозиції зібрали, за оцінками співробітників спецслужб, від 2,5 до 4 тисяч чоловік, у вівторок протестувальників було вже 5 тисяч.

Опозиція оспорює підсумки парламентських виборів, на яких перемогла очолювана Президентом В.ВОРОНІНИМ Компартія. За даними ЦВК, комуністи набрали 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім відміни підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі

У результаті вчорашніх заворушень у Кишиневі будівлі президентської адміністрації і парламенту приведені у повну непридатність, розбиті вікна, двері і меблі. Будівля парламенту значно постраждала від пожежі.