Битва за друге місце триває
Результати 23-го туру ЧУ з футболу
Харків. 13 квітня. УНІАН. Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу, які пройшли 11-12 квітня:
Динамо – Чорноморець 3:1 (Несмачний 3, Кравченко 72, Алієв 85 - Бондаренко 58)
Шахтар – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовські 73, Жадсон 78)
Металіст – Карпати 1:1 (Девіч 50 – Кузнецов 7)
Іллічівець – Металург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)
Зоря - ФК Харків 2:0 (Джіхані 32, Курилов 51)
ФК Львів - Металург Д 0:1 (Димитров 90+2)
Таврія - Кривбас 0:1 (Мотуз 32)
Дніпро - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22)
Турнірна таблиця:
1 Динамо 61
2 Шахтар 46
3 Металіст 45
4 Металург Д 40
5 Ворскла 37
6 Металург З 37
7 Дніпро 32
8 Карпати 29
9 Кривбас 29
10 Зоря 27
11 Таврія 23
12 Арсенал 21
13 Чорноморець 20
14 Іллічівець 17
15 ФК Львів 16
16 ФК Харків 15