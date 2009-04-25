У Куп’янську в огні загинуло двоє людей
09:03, 25 квітня 2009Харьків
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У тому числі 4-річна дитина
Харків. 25 квітня. УНІАН. У Куп`янську в приватному житловому будинку через порушення правил безпеки при експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей, у тому числі дитина 2005 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС з питань надзвичайних ситуацій, пожежжа була ліквідована підрозділами МНС.
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