У Куп’янську в огні загинуло двоє людей

Харків. 25 квітня. УНІАН. У Куп`янську в приватному житловому будинку через порушення правил безпеки при експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей, у тому числі дитина 2005 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС з питань надзвичайних ситуацій, пожежжа була ліквідована підрозділами МНС.