Росіянка намагалися вивезти з України 3-річну дівчинку

Харків. 12 травня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянку Російської Федерації, яка намагалася незаконно вивезти з України трирічну дівчинку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, спробу вивезти дитину в Росію було виявлено під час паспортного контролю пасажирів потягу «Дніпропетровськ - Москва».

В інспектора прикордонного контролю викликала підозру жінка з маленькою дівчинкою. 56-річна росіянка назвалася тіткою дитини. Вона пред’явила правоохоронцеві підроблене свідоцтво про смерть матері 3-річної мандрівниці.

Порушницю передали до Служби безпеки України, де з’ясовують мотиви фальшування документів та мету незаконного вивезення дитини, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.