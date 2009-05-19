Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 19 травня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, які проблемні банки продають заставні автомобілі.

«Надра»

Фінустанова має у своєму розпорядженні найбільшу базу заставних автомобілів серед банків з тимчасовою адміністрацією — 306 авто. Інформація про застави розміщена на сайті банку, там же є телефони співробітників, які займаються їх реалізацією. Зателефонувавши їм, можна дізнатися контакт власника автомобіля, щоб домовитися про огляд і ціну. «Вартість багато в чому залежить від того, яка сума залишилася до погашення. Банк у питання ціни не втручається», — говорить співробітниця банку «Надра». Якщо покупець і продавець зійшлися в ціні, їм потрібно підійти у відділення банку, де був оформлений кредит, і написати заяву. Рішення на місці не ухвалюється. Дозвіл на продаж застав дає кредитний комітет. «Після того як ви звернетеся у відділення, протягом одного-двох тижнів кредитний комітет ухвалює рішення, а вже потім ви оформлюєте операцію», — говорить співробітник банку.

Укрпромбанк

Інформація про продаж застав є на сайті банку. Щоправда, в Укрпромбанку на реалізацію виставлено всього 19 автомобілів, 2 з яких — по Києву. У фінустанові таку обмежену пропозицію пояснили тим, що банк йде на поступки клієнтам і реструктуризує заборгованість. «Ми робимо все, щоб не продавати заставу, тому як це — останній крок. А в Києві дисципліна позичальників краща, і доходи дозволяють обслуговувати борги, тому в столиці взагалі мало продаємо застав», — розповідає співробітник Укрпромбанку. Якщо покупець все ж таки вибрав автомобіль, то оформити його покупку можна двома способами. Перший варіант — через договір купівлі-продажу, коли покупець повинен заплатити 1% нотаріусові. Другий — через біржовий договір. «Біржовий договір коштуватиме близько 150 гривень. Машина знімається з обліку в ДАІ, вам видаються транзитні (червоні) номери, потім ви реєструєте її у себе в ДАІ за місцем проживання», — пояснює технологію менеджер по роботі із заставами.

«Київ»

Банк виставив на продаж 19 автомобілів, але окрім року випуску і номерного знаку, ніякої інформації на офіційному сайті не вказано. Співробітниця фінустанови повідомила, що автомобілі дійсно продаються, але вони не є заставними: «Машини «висять» на балансі банку. Це службовий автопарк, який у складних фінансових умовах скорочують».

БРР

Перелік застав складається з 17 автомобілів, 12 з яких — в Києві. Кореспондента зацікавив Mitsubishi Lancer, біля якого була вказана дуже приваблива ціна — 42,4 тисячі гривень. Але, як з`ясувалося, список заставного майна, розміщений на сайті банку, попередній, а вказана вартість — залишок заборгованості по кредиту. «Поки що цей Lancer ми не продаємо. Остаточне рішення буде через 2-3 тижні, а вартість буде ринкова, — розчарував кореспондента менеджер банку. — На даний момент зі всього списку реально продається 4-5 автомобілів».

Родовід Банк

Місяць тому у банку запевняли, що незабаром на сайті буде вивішена вся інформація про застави, що реалізовуються. Обіцянка залишилася невиконаною. Одержати перелік заставного майна на продаж можна, під`їхавши в головний офіс по вул. Сагайдачного, 17.

На сайті Західінкомбанку в базі застав знаходиться 2 автомобілі, банку «Європейський» — 4 авто. На сайті банку «Дністер» на продаж виставлено всього 2 одиниці заставного майна — силові тягачі, Трансбанку — дві земельні ділянки в центрі Києва. У перелік заставного майна банку «Арма» входить 14 застав, одна з яких — родовище гранітів у Рівненськой області.

На сайтах банків «БИГ Енергія», Одеса-Банк, «Національний стандарт» та «Національний кредит» інформація про застави, що реалізовуються, відсутня; сайт банку «Причорномор`я» на реконструкції.