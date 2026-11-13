'Нова пошта' купує банк: НБУ надав свій дозвіл

"БТА БАНК" є одним із найменших банків України.

Національний банк України офіційно дозволив власникам "Нової пошти" (група Nova) В’ячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку стати власниками 100% акцій АТ "БТА Банк". Про це повідомляє НБУ.

"Пряме набуття істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі АТ "БТА БАНК" погоджено ТОВ "НоваПей Інвест", - зазначили там.

Відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 12 листопада після комплексного розгляду документів, поданих заявниками. Придбання АТ "БТА БАНК" стане першим кроком у реалізації планів власників групи Nova зі створення банку фінансової інклюзії.

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Як пише голова НБУ Андрій Пишний, у 2021 році фінансовими послугами користувалися 84% українців. Мета Національного банку полягає у тому, щоб збільшити цей показник до 95%. Повномасштабна війна ускладнила її реалізацію: частина банківських відділень і банкоматів була зруйнована, а перебої зі зв'язком обмежили доступ населення до фінансових послуг. Він зазначив:

"Тому ми зацікавлені в приході на цей ринок компаній, які вже мають розгалужену мережу, досвід роботи в регіонах і здатні забезпечити ту саму "останню милю" - дістатися до клієнта там, де традиційна банківська інфраструктура обмежена. Група Nova має такий досвід".

Водночас купівля банку сама по собі не надає йому статусу банку фінансової інклюзії. Це лише початковий етап, після якого необхідно розробити відповідну стратегію та бізнес-план, виконати регуляторні вимоги й отримати обмежену банківську ліцензію.

Що кажуть у "Новій пошті"

У компанії "Нова пошта" зазначили, що банківська ліцензія дозволить компанії надавати фінансові послуги клієнтам безпосередньо у застосунку та через мережу відділень.

Зокрема, українцям стануть доступні депозити, валютні рахунки, розрахунки за кордоном.

"Особливу увагу приділятимуть мешканцям невеликих міст і прифронтових територій, де немає банківських відділень, а також клієнтам, які потребують додаткової підтримки: пенсіонерам, отримувачам соціальних виплат, людям з інвалідністю, ВПО, військовим і ветеранам", - пояснили там.

"БТА БАНК" - довідка

"БТА БАНК" є одним із найменших банків України. На сьогодні 100% статутного капіталу фінустанови опосередковано належить громадянину Казахстану Кєнєсу Ракішєву, який є контролером.

Раніше на банк претендували інші покупці. Так, у січні 2025 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на придбання банку співвласникам фінансової компанії "Є Гроші" В’ячеславу Мішалову та Дмитру Шевчуку. Вони мали намір інтегрувати фінустанову у свій мікрофінансовий бізнес.

2 листопада 2026 року Мішалов і Шевчук відмовилися від наміру придбати "БТА БАНК" та припинили процедуру погодження угоди в Національному банку. Після цього група Nova залишилася єдиним відомим претендентом на придбання фінустанови.

"Поштові банки" - що треба знати

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про розвиток фінансової інклюзії, який передбачає можливість створення банків на базі поштових операторів.

Такі установи працюватимуть за обмеженою банківською ліцензією. Їхньою основною метою стане забезпечення фінансовими послугами громадян і мікропідприємств, які мають обмежений доступ до них.

Зокрема, йдеться про мешканців територій поблизу зони бойових дій, звільнених населених пунктів, а також представників соціально вразливих верств населення.

Ще у 2023 році "Укрпошта" заявляла про намір отримати банківську ліцензію, щоб розширити спектр фінансових послуг для населення. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомляв також, що після запуску власного банку пенсіонери зможуть користуватися послугою короткострокового кредитування.

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