Пожежники ще не знають причини пожежі в ТЦ «Барабашове»

Харків. 31 травня. УНІАН. У суботу ввечері у Харкові в Торговому центрі «Барабашове» сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 17.51 30 травня.

Вогнем були охоплені 4 павільйони: горіли одяг, промислові та господарчі товари. Площа пожежі становила близько 40 кв. метрів.

За даними прес-служби, безпосередньо пожежа виникла в одному з павільйонів та поширилася на три розташованих поруч. На момент виникнення пожежі на території Торговельного центру відвідувачів не було, торгівельні приміщення були закриті.

Пожежі була присвоєна третя категорія, в її гасінні брало участь 8 відділень МНС, відділення добровільної пожежної дружини ринку та три відділення спецтехніки МНС.

Пожежа була ліквідована о 19.20. Постраждалих немає. Причини пожежі і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

Представник прес-центру нагадав, що це вже третя пожежа в ТЦ «Барабашове» протягом останнього року.

Як повідомляв УНІАН, одна з пожеж, збитки від якої становили близько 50 млн. грн. сталася у квітні 2008 р., друга – у серпні 2008 р.

На знімку: пожежа в ТЦ «Барабашове». Квітень 2008 р.

Фото Олександра ГРИЩЕНКА