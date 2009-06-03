Блискавка вразила трьох людей на автобусній зупинці

Учора в Полтавській області до Лубенської центральної лікарні доправили трьох осіб, з них одну дитину, які постраждали від удару блискавки.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області.

За їх даними, на автобусній зупинці поблизу села перебували п’ятеро людей. Коли вдарила блискавка, троє з них опинилися на землі і знепритомніли. Решта двоє викликали "швидку" з райцентру.

Постраждалі опритомніли вже в реанімації. Їхній стан задовільний, опіків тіла і переломів немає. Упродовж трьох днів вони пройдуть повне медобстеження. Можливо, під час грози один з тих, хто перебував на зупинці розмовляв по мобільному телефону, що й могло стати причиною влучення блискавки, відзначили в МНС.