Проблемні банки: як реструктуризувати свій борг

«Дело» з`ясувало, у яких проблемних банках існують програми реструктуризації заборгованості і де можна одержати інформацію про такі програми

Родовід Банк

Позичальникам, які зазнають фінансових труднощів, банк пропонує кредитні канікули, впродовж яких клієнт виплачує тільки відсотки за кредитом. Правда, тривають вони всього 3 місяці. Але в одному з відділень банку кореспондента запевнили, що в деяких випадках кредитні канікули можна продовжити. «Приходять клієнти, у яких закінчується пільговий період, і просять переоформити його ще на 3 місяці. Якщо у вас будуть документи, які підтверджують, що ви не можете зараз платити, то напевно буде прийняте позитивне рішення», — говорить фахівець Родовід Банку. За її словами, підтвердити матеріальні проблеми може довідка з місця роботи про зменшення заробітної плати або про звільнення, довідка про хворобу або свідоцтво про смерть родича.

Західінкомбанк

У Західінкомбанку замість впровадження програм з реструктуризації заборгованості вибрали інший підхід до роботи з проблемними позичальниками. Співробітник кредитного відділу головного офісу Західінкомбанку на питання про можливі пільгові умови для клієнтів, які не можуть платити за кредитом, почав детально описувати, наскільки швидко банк може вилучити у позичальника заставу. «Ми подаємо позов до суду для вилучення заставного майна, а окрім цього, ще й на власне майно клієнта», — пояснив він.

Правда, є імовірність, що банк все ж таки піде назустріч позичальникові. «Вам треба довести, що ваша фінансова ситуація через декілька місяців зміниться. Потрібно буде написати лист на ім`я тимчасового адміністратора. Його буде розглянуто», — говорить фахівець.

Укрпромбанк

Як повідомила співробітниця кредитного управління банку, програм зі збільшення терміну кредитування або кредитних канікул «у чистому вигляді» у них немає. Позичальникові пропонують заплатити за кредитом на декілька місяців уперед, і лише після цього він може розраховувати на пільги з оплати кредиту. Наприклад, якщо позичальник одноразово сплатить тіло кредиту на 3 місяці вперед, то наступні півроку він може виплачувати тільки відсотки. Якщо погасити тіло на 2 місяці вперед, то банк надасть кредитні канікули на 4 місяці.

Банк Надра

До 1 червня у фінустанові діяла акція, згідно з якою позичальникові пропонувалося декілька варіантів виходу з проблемної ситуації. Перший спосіб — продовження кредитного договору на термін від 12 до 36 місяців, що знизить щомісячне навантаження з обслуговування кредиту. Другий варіант — відстрочення погашення тіла кредиту за іпотечними і автокредитами на термін від 6 до 24 місяців, за споживчими — від 3 до 12 місяців.

За даними прес-служби банку, умови реструктуризації заборгованості за кредитами, що діяли до 1 червня, продовжені до 1 серпня.

«Національний кредит»

Банк розглядає кожну заяву індивідуально і просить своїх клієнтів підійти в головний офіс на переговори. «Ми йдемо назустріч клієнтам, але ці рішення приймає тимчасовий адміністратор щодо кожного випадку окремо. Напишіть заяву і чекайте відповіді», — говорить співробітник кредитного відділу «Національного кредиту». За його словами, рішення банк прийматиме не менше тижня.