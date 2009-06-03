Лермонтівську закриватимуть щодня на 9 годин

Рух по вулиці Лермонтівська буде обмежений до 20 червня.

Як пише сайт міськвиконкому, у зв’язку з ремонтом дороги щодня з 8.00 до 17.00 не можна буде проїхати по вулиці на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Труфанова.

У міськвиконкомі також нагадують, що до 10 червня закритий рух по вул. Маршала Батицького на ділянці від вул. Шкільної до вул. Павла Дибенка і по вул. Крупської на ділянці від вул. Халтуріна до Автострадної набережної.

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