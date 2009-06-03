Голова Державіаінспекції ставить харківський аеропорт за приклад
гарантує державне фінансування робіт
|Олександр ДАВИДОВ
Він підкреслив, що державне фінансування “буде проведено відповідно до програми, затвердженої Кабінетом Міністрів”. На харківську злітно-посадкову смугу, за словами А.ДАВИДОВА, «будуть виділені кошти, вона будуватиметься за державний рахунок».
Довідка УНІАН. Аеродромний комплекс Міжнародного аеропорту «Харків» нині перебуває в комунальній власності, проте після реконструкції буде переданий у загальнодержавну власність. Загальний обсяг необхідного для реконструкції аеродрому фінансування з держбюджету, за Державною програмою підготовки України до Євро-2012, становить 811,3 млн. грн., з яких у 2009 має надійти 187,5 млн. грн. Роботи зі спорудження нового аеровокзалу та реконструкції нинішнього здійснює за свій рахунок генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 – група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Обсяги інвестицій становлять 508,83 млн. грн., на сьогодні монтується каркас будівлі терміналу. Майновий комплекс аеровокзалу здано міською владою Харкова в оренду на 49 років компанії «Нью Системс АМ» (одна з компаній групи DCH).