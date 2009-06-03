Сім ДТП – сім смертей

Їх розшукує міліція. Водіїв, які поїхали з місць 59-ти ДТП, шукають правоохоронці. Усі ці аварії сталися цього року.

Усього таких дорожніх подій, коли водій збив пішохода і виїхав з місця аварії, за 5 місяців сталося 129. За даними сайту управління МВС у Харківській області, у результаті цих подій 16 чоловік загинули і 133 людини постраждали.

Правоохоронцям удалося затримати 70 водіїв, дев’ять з них були винні в смерті пішохода.

Нерозкритими залишаються 59 ДТП, у яких сім чоловік загинули.

Правоохоронці просять очевидців цих семи аварії повідомити інформацію за телефонами 707-35-00, 707-35-02 або 102:

1. 01.01.2009 року на автодорозі Вовчанськ-Землянки (с. Охрімівка) автомобіль (марка невідома) на смерть збив 21-річного пішохода, мешканця с. Вовчанські хутори (Вовчанського району). З місця події були вилучені уламки пластмаси чорного кольору, схожі на частини переднього бамперу легкового автомобіля. Це могла бути одна з таких моделей: ВАЗ-2108, 2109, 21099 або ЗАЗ невстановленого кольору. Правоохоронці підозрюють, що за кермом міг бути житель одного з найближчих сіл: Вовчанські Хутори, Варварівка, Землянки, Різниково, Бударки.

2. 21.01.2009 року близько 18.05 на 22 км автодороги Близнюки–Барвінкове, поблизу с. Садове Близнюківського району, виявили труп 74-річного чоловіка з травмами, характерними для ДТП. Про водія та його автомобіль нічого невідомо. Однак за слідами шин коліс і уламками на місці ДТП співробітники ДАІ передбачають, що водій їхав на автомобілі ВАЗ-2106 або його модифікації.

3. 23.02.2009 року близько 21.00 в Харкові по вул. Морозова в районі будинку №59 невстановлений автомобіль збив 77-річного харків’янина. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

4. 24.02.2009 року приблизно о 19.30 майже на 25 км дороги Харків-Сімферополь (поряд з автобусною зупинкою «Учхоз») виявили труп невідомої жінки (вік 50-60 років). Вона загинула від удару вантажного автомобіля, який з місця ДТП поїхав. Але за уламками на місці ДТП співробітники ДАІ визначили, що найвірогідніше, це була машина марки MAN 1996-2000 років випуску.

5. 28.02.2009 року об 11.10 на дорозі Київ-Харків-Довжанський, поряд з містом Люботин, на відстані дев’яти метрів від проїжджої частини, у кюветі, виявили труп 32-річного чоловіка, якого збив невстановлений автомобіль.

6. 10.04.2009 о 22.35 у Харкові на проспекті Гагаріна у районі перехрестя з проспектом 50-річчя СРСР невідомий на автомобілі збив 42-річну жінку, яка померла в лікарні.

7. 28.05.2009 в 20:00 в районі перехрестя проспекту Тракторобудівників з вулицею Немишлянською на смерть збили 74-річну жінку. Водій з місця ДТП сховався. Проте, о 20.45 біля будинку №1 по вулиці Хабаровій співробітники ДАІ виявили автомобіль ВАЗ-21101, на якому були видні сліди ДТП. Власника автомобіля підозрюють у здійсненні цього ДТП.

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