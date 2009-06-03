Більше тонни секонд-хенду затримали на кордоні

Два автомобілі УАЗ зупинили на кордоні України з Росією харківські прикордонники.

Вони, розповів прес-секретар Харківського прикордонзагону Дмитро Горкольцев, заздалегідь знали про підготовлювану спробу вивезти з країни контрабанду, тому підсилили контроль між українським селом Борисівка і російським Солнцевка.

Машини без номерів їхали у бік Росії. Вимогу зупинитися водії проігнорували, тоді прикордонники розстелили спецзасіб «кактус», який пробив колеса УАЗів.

Затримані – 18-ти і 36-річний жителі прикордонного району – везли пакунки з секонд-хендом, всього 1,250 тонн. Товар і машини вилучили, конфісковане оцінили в 63 тис. 500 гривень і передали на митницю.

03.06.2009 11:38

Медиапорт