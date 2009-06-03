Ющенко: виборів Президента у парламенті не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що союз Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко не зможе довго проіснувати і призведе до узурпації влади в Україні.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Коментуючи наміри створення коаліції цих двох політичних сил, В.ЮЩЕНКО зауважив, що методи, якими вона створюється, свідчать, що йдеться не про добрі справи, не про те, як принести стабільність і спокій країні.

“Мова йде, як розділити країну до 2015-го, а потім 2020 року на двох, я б навіть сказав, на дві політичні сили, на двох гравців, на двох людей, які можуть через маніпуляції, через відповідні привілеї, яких вони набувають по суті, похоронити національну демократію, по суті похоронити європейський вибір, і все, що з цим пов’язано”, - зауважив Президент.

За його словами, зараз відбуваються спроби серйозної ревізії влади. “Бо, по суті, те, що сьогодні пропонується, це друга серія того, що було зроблено у 2004 році зі змінами до Конституції, коли практично країна почала рухатись до серйозної можливості узурпації влади декількома людьми, або навіть і одної людини. Хоча спочатку це сприймається як гра на двох”, - сказав В.ЮЩЕНКО і висловив переконання, що “ця гра на двох довго не втримається, це буде узурпація і друга руїна для України”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО в цьому ж інтерв’ю також зауважив, що сьогодні можна говорити про спробу державного перевороту: “Я пробую зараз підбирати слова, але мова йде про державний переворот. І єдиний спосіб, який це може зупинити, і єдине, чого бояться автори такої «модернізації» України, це самого виборця”.

Він підкреслив, що і БЮТ, і Партія регіонів отримали свої мандати від людей. “Три роки тому їм саги співали і вважали, що це спасителі. Тепер ми приходимо до ситуації, коли стаємо перед серйозною загрозою – чи ми будемо демократичною країною, чи сьогодні тихою сапою без апеляцій до виборця будуть переглянуті усі процедури формування ладу і влади”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що сьогодні потрібно робити все залежне від кожної людини, у тому числі Президента, щоб не допустити такого розвитку подій. “Не треба бути наївним. Я відверто хочу сказати - все, що залежить від Президента, Президент свою дорогу пройде. Виборів Президента у парламенті не буде. Я все зроблю, щоб цього не було. І я хочу досить переконливо цей сигнал дати людям. Для мене це тест, що ця країна залишається демократичною і європейською, чи ми стаємо всі учасниками повзучої деспотії, яка забирає свободу, європейський вибір і українську демократію”, - наголосив він.

Він заявив, що робитиме все від нього залежне: “починаючи від звернення до народу, закінчуючи проведенням всенародного референдуму, причому при будь-якій погоді я звернусь до 47 мільйонів українців, ми повинні дати відповідь на зухвалість, яку пропонують небожителі від політики про вибори президента у парламенті, про зміни до Конституції, які приведуть до серйозних, в тому числі і громадянських конфліктів. Я цього не хочу. Я своє завдання, як Президент виконаю. І вам не буде соромно за Президента”.

Детальніше про позицію Президента щодо намірів створити широку коаліцію для внесення змін до Конституції читайте у повній версії інтерв’ю, розміщеній на сайті УНІАН.