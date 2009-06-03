Нацбанк обіцяє зміцнення гривні

До кінця 2009 року курс гривні до долара США зміцниться до рівня 7 грн./дол.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Известия в Украине».

«Зараз курс рівноваги для України на рівні 7 грн./дол. Але далі потрібно думати: якщо гривня зміцнюватиметься до 6 грн./дол., а інші валюти до долара залишаться на колишніх позиціях, це негативно вплине на конкурентоспроможність нашої продукції», – сказав він.

О.САВЧЕНКО переконаний, що, виходячи з цього, до кінця року курс гривня/долар буде на рівні 7 грн./дол. За його прогнозами, наступного року гривня може продовжити зміцнюватись.