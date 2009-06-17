Добкін збере депутатів 24 червня

Сесія розгляне близько 40 питань

Харків. 17 червня. УНІАН. 24 червня відбудеться чергова сесія Харківської міськради. Як повідомляє сайт міськвиконкому, розпорядження про це підписав міський голова Михайло ДОБКІН. Депутати планують розглянути близько 40 питань. Серед них – внесення змін до бюджету 2009 р., до попередніх рішень міськради, міських програм, розгляд питань землекористування, будівництва об’єктів, комунальної власності. Сесія розпочнеться о 10-й годині у сесійній залі Харківської міськради (пл. Конституції, 7).

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