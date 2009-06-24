В Люботині у комунікаційному колодязі знашли пакет із ртуттю

Харків. 24 червня. УНІАН. Учора о 14.00 у Люботині на вулиці Робітничій, 19, при проведенні технічних робіт у комунікаційному колодязі зв’язку був виявлений поліетиленовий пакет із ртуттю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

О 15.00 бійцями Харківського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС були проведені механічний збір суміші - 25 кілограмів ґрунту зі ртуттю та демеркуризація місця розливу.

Постраждалих немає.