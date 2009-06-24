Президент нагадав Тимошенко, коли настане «Юр’їв день»

Харків. 24 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО скритикував уряд за неналежне фінансування процесу підготовки до Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ЮЩЕНКО висловив під час спілкування зі студентами і викладачами вузів Харківщини, відповідаючи на запитання, чим може допомогти студентство краю, аби Євро-2012 пройшло у Харкові.

«Скажіть, будь ласка, про яке Євро-2012 сьогодні можна говорити, коли у бюджеті 2009 року передбачено 4,5 мільярда коштів спеціально зі Стабілізаційного фонду? А профінансовано 330. Половина року пройшла, шановні. Ми отримали фінансування одну одинадцяту від річного завдання. Так ми що, думаємо, термінал у Харкові (термінал аеропорту – ред.) у грудні дотягнуть, щоб вийти в графік? Ні, 30 листопада – Юр’їв день. Як ми можемо говорити про Євро-2012, коли по дорогах, а по дорогах у нас передбачено 2,5 мільярди зі спецфонду - які можна профінансувати, виконуючи дохідну частину бюджету - … профінансовано станом на 20 травня – 30 мільйонів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я не хочу, - додав він, - виступати весь час людиною, яка приносить погані новини, але вибачте, це не європейське ставлення. Країна, яка 30 листопада буде мати останню технічну місію виконкому УЄФА, 5 місяців по суті, нічого не зробивши по ключових регіональних інфраструктурах з точки зору державного фінансування, це, повірте, серйозне застереження».

При цьому глава держави наголосив на важливості для країни проведення чемпіонату континенту з футболу: «Євро-2012 це імідж країни. Це наша репутація, це наші унікальні можливості. Повірте, немає більш важливого в найближчі три роки, що б могло таку прикладну користь принести нашій нації, нашій країні, як Євро-2012».

В.ЮЩЕНКО сказав: «Що нам треба зробити максимально багато для того, щоб у суспільстві склалося правильне враження, для чого ми ініціювали проведення Євро-2012 в Україні, як важливо, що виконком УЄФА прийняв це рішення, як для нації потрібно реагувати на мій погляд, на цю честь, цей шанс, цю можливість, щоб у нас не йшли такі плоскі дебати, які, очевидно, преса має право і в такій тональності вести, але повірте, це нас характеризує як націю, яка, власне кажучи не розуміє, що вона отримала, як розпорядитися цим».

При цьому Пезидент висловився за необхідність консолідації зусиль для проведення Євро-2012.

«На мій погляд, Євро-2012 повинно нас об’єднати. На Євро-2012 нікого не повинно бути в опозиції. Бо найбільше, хто виграє – навіть не футбол, не спорт, а Україна. І тому дискусії, чи на 1 мільярд кошторис Олімпійської арени там більший, чи курсова різниця порахована неправильно, - шановні, давайте ми усвідомимо – всі, хто мають відповідати за об’єкти 2012, повинні мати можливість, ресурси та інші фактори для того, щоб щоденно займатися цією роботою і бути враженим. Всі підозри, які в когось виникають – у нас є генеральна прокуратура, у нас є обласна прокуратура, у нас є Служба безпеки – будь ласка, давайте будемо моніторити кожний крок. Але не бийте по ногах, дайте можливість людям працювати, щоб ми не привносили ось цей політичний пафос про корупцію, про воровство, про мільярдні суми, які зараховані кудись, комусь. Ми збиваємо дух нації», - сказав В.ЮЩЕНКО.