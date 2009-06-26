Харків. 26 червня. УНІАН Південна залізниця запустила рейковий автобус за маршрутом «Суми - Виринський завод».

Як повідомили УНІАН в прес-службі залізниці, учора на станції Виринський завод відбувся урочистий запуск рейкового автобуса.

Відкриття приміського повідомлення на даній ділянці є важливою подією для цілого регіону, що охоплює декілька населених пунктів Сумської області, з якими до справжнього моменту не було пасажирського залізничного сполучення (раніше ця залізнична ділянка використовувалася лише для вантажних перевезень), відзначають у прес-службі.

Сполучення на ділянці Суми - Виринський завод здійснюватиметься щодня (автобуси і маршрутки курсують в цьому напрямі лише три рази на тиждень).

Рейковий автобус, який обслуговуватиме новий маршрут, є новим видом залізничного транспорту, що відповідає сучасним вимогам комфорту: має вакуумний туалет, систему кондиціонування повітря, м`які сидіння.

До сьогоднішнього дня пуск рейкового автобуса на ділянці Суми - Виринський завод був неможливий через поганий стан рейкового шляху - з 1980-х років тут діяло обмеження швидкості руху до 15 км/ч. І лише після капітального ремонту шляху на цій ділянці, яка була проведена Південною залізницею, стало можливим пасажирське сполучення.

С.Довідка УНІАН. Сьогодні на Україні курсують 12 рейкових автобусів, 8 з яких - на Південній залізниці (п`ять - на Сумській дирекції залізничних перевезень і три - на Полтавській дирекції залізничних перевезень). Практика впровадження нового вигляду транспорту на малонаселених ділянках залізниці дозволяє економити дизельне паливо і підвищувати якість обслуговування пасажирів.