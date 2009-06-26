Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 26 червня. УНІАН. З 22 по 26 червня середній курс купівлі/продажу готівкового долара в українських банках підвищився на 0,4% і становить 7,67/7,72 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро збільшився на 0,9% і сьогодні становить 10,67 грн./євро, продажу – на 1,3%, до 10,86 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках з 22 по 26 червня знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2306 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2495 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,67 грн./дол., продають – по 7,73 грн./дол. За тиждень курс купівлі збільшився на 0,5%, продажу – на 0,8%.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,67 грн./євро (курс підвищився на 0,8% з 22 червня), продажу – 10,85 грн./євро (курс підвищився на 1,2%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 0,2% з початку тижня і становить в середньому 0,2316 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4%, до 0,2532 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,63/7,69 грн., євро – 10,63/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,64/7,74 грн., євро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,67/7,73 грн., євро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,24/0,25

грн.

Офіційний курс НБУ сьогодні, 26 червня, становить: гривні до долара США – 7,6285, до євро – 10,634129, до російського рубля – 0,24447.