DCH і SITA домовилися про телекомунікації для аеропорту «Харків»

Харків. 6 липня. УНІАН. Компанія SITA, постачальник інформаційних і телекомунікаційних рішень для авіаіндустрії, і група DCH, оператор Міжнародного аеропорту «Харків» (в особі компанії New Systems AM), оголосили про укладання п`ятирічного контракту на надання і повну інтеграцію інформаційно-технологічних рішень в новому терміналі аеропорту.

Про це йдеться в прес-релізі, переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, запровадження сучасних рішень SITA дозволить аеропорту подвоїти нинішню пропускну спроможність до 1000 осіб на годину на прильоті і вильоті, а також поліпшити якість обслуговування пасажирів авіакомпаній.

Сума контракту становить 9 млн. доларів США і включає встановлення платформи реєстрації загального користування (CUTE), системи автоматичної реєстрації пасажирів (DCS), системи управління базою даних операцій (AODB) аеропортів, системи відображення інформації про рейси (FIDS), системи автоматичного голосового оголошення (AFA), а також втілення інших телекомунікаційних рішень.

«Інноваційні технології компанії SITA дозволять нам здійснити план розвитку аеропорту зі збільшення пропускної спроможності нового терміналу і збереження високого рівня обслуговування пасажирів. Сучасна інформаційно-комунікаційна інфраструктура допоможе розв’язати проблему зростаючого навантаження аеропорту, а комплексна інтеграція рішень значно спрощує їх впровадження і обслуговування», - відзначив генеральний директор New Systems AM (група DCH) Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародна компанія SITA - світовий лідер у сфері глобальних інформаційних і телекомунікаційних рішень для авіатранспортної галузі.

SITA є однією з найбільших міжнародних компаній і обслуговує понад 600 представників авіатранспортної галузі, 3000 клієнтів у 220 країнах і регіонах по всьому світу.

DCH – одна з найбільших і таких, що найбільш динамічно розвиваються, бізнес-груп України, має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – український бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

З 2007 року група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Група DCH в особі компанії New Systems AM є оператором реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» і інвестором реконструкції аеровокзального комплексу, що передбачає спорудження нового терміналу і модернізацію того, що існує (інвестором аеродромного комплексу є держава). Об`єкт реконструюється відповідно до бізнес-плану, розробленого компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) і Airport Research Center (Німеччина).

Новий термінал загальною площею понад 20 тис. кв.м. дасть можливість до 2011 року збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. чоловік. Планується також реконструкція готелю аеропорту і створення сучасного паркінгу закритого типу. Сьогодні ведуться роботи з монтажу металоконструкцій каркаса будівлі нового терміналу і плит перекриття. Розпочато роботи з реконструкції привокзальної площі.