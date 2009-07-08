Пішов із життя Віктор Гонтаров

Харків. 8 липня. УНІАН. 7 липня після важкої тривалої хвороби на 67 році життя помер видатний український художник, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, заслужений художник України, професор кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну та мистецтв Віктор Гонтаров.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, керівництво ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного..

Віктор Миколайович Гонтаров народився 1943 р. в селі Сотницький Козачок Золочівського р-ну Харківської області. Закінчив Харківське художнє училище та Ленінградське вище художньо-промислове училище ім. В.І.Мухіної. З 1967 року – член Спілки художників СРСР, з 1976 року – член Національної спілки художників України.

Школа Віктора Гонтарова – одна з найвизначніших та найвідоміших в Україні шкіл монументального живопису.

Художником-монументалістом В.Гонтаровим виконано низку значних монументальних робіт в інтер`єрах громадських споруд, зокрема, 4-ї лікарні м. Харкова, бібліотеки Харківського авіаційного інституту, вестибюлю Харківського вищого пожежного училища, розписи на фасадах будівель міста й області.

Роботи митця знаходяться в музеях, галереях та приватних колекціях в Україні, США, Німеччині, Італії, Іспанії, Ізраїлі, Канаді, Югославії та країнах СНД.

В.Гонтаров брав активну участь у виставковій діяльності, він учасник Всесоюзних, міжнародних, республіканських виставок і конкурсів, 1998 р. одержав першу премію за станкову картину у Всеукраїнській виставці-конкурсі живописних творів.

1996 року удостоєний почесного звання "Заслужений художник України", 2003 р. – нагороджений Золотою медаллю Академії мистецтв України, 2006 р. – отримав звання "Почесний громадянин Харкова", 2007 р. – премію "Народне визнання".

З 1999 р. повернувся до педагогічної діяльності в Харківську державну академію дизайну і мистецтв, де до останніх днів працював на посаді професора кафедри "Монументальний живопис".

2008 р. перший у Харкові удостоєний Державної премії ім. Т.Г.Шевченка в галузі образотворчого мистецтва.