Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,65 - 7,72 грн.

Харків. 14 липня. УНІАН. На 14 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,65 грн. (продаж - 7,79 грн.), євро - 10,7 грн. (10,95 грн.), Базис - 7,7 (7,755), 10,72 (10,88), Меркурій - 7,65 (7,73), 10,7 (10,82), Реал-банк - 7,72 (7,78), 10,75 (10,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 14 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.4400 (на 13 липня – 762.4400) 100 EUR – 1065.5099 (на 13 липня – 1059.8678 ) 10 RUR – 2.3063 (на 13 липня – 2.3800).

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