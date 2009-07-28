Кирил - Ющенкові: Помісна церква в Україні є

Патріарх КИРИЛО заявляє, що православні українці підкоряються Патріархові Московському і всієї Русі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після спільної з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ церемонії покладання квітів до пам`ятника жертвам Голодомору.

Патріарх КИРИЛ висловив задоволення першим днем візиту до України.

Він зазначив, що обговорив з В.ЮЩЕНКОМ релігійну ситуацію в Україні. За його словами, розділення православ`я є великим викликом і великою проблемою.

Патріарх сказав, що «сьогодні ми вшановуємо пам`ять Святого Володимира, який великим діянням – Хрещенням Русі – сприяв заснуванню нашої Помісної церкви, яка вже 2000 років існує».

«Ця церква, пане Президенте, існує. Є Помісна церква в Україні, якби її не було – не було б сьогодні України», - сказав Патріарх КИРИЛ.

Але, за його словами, на тілі цієї церкви утворилися рани, які потрібно заліковувати. При цьому, за словами КИРИЛА, зцілення прийде тоді, коли ми слідуватимемо певним істинам.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що першою з них є те, що паствою церковною є всі хрещені православні люди незалежно від їхньої політичної орієнтації, від їхніх симпатій або антипатій, від їхнього розуміння історії.

«Це все паства єдиної Помісної церкви. Якщо ми не проектуватимемо на наше церковне життя наші політичні уподобання, то ми звільнимо нашу дискусію від того фону, який сьогодні так обтяжує роздуми про майбутньому православ`я в Україні», - заявив Патріарх КИРИЛ.

Він подякував Президенту В.ЮЩЕНКУ за те, що той наголосив на духовному, пасторському характері його візиту до України.

При цьому КИРИЛ зазначив, «що Патріарх Московський і всієї Русі живе в Російській Федерації, в місті Москві, але це Патріарх Московський і всієї Русі».

Він нагадав, що раніше рішенням ієрархів Східної християнської церкви патріархи офіційно називалися патріархами Московськими, всієї Русі і всіх північних країн й до скасування патріаршества при Петрові І, так і підписувалися.

«Тут немає жодного імперіалізму, жодного панування одних над іншими, тут є ясна православна еклезіологія: Патріарх – це батько для всіх незалежно від того, якого кольору паспорт в кишені, в якій ми державі живемо, він батько всіх тих, хто належить Православній церкві, що входить до єдиної юрисдикції, очолюваної Патріархом», - заявив КИРИЛ.

«Я як Патріарх докладу всіх сил, щоб за милістю Божою долалися розділення», - сказав він.