Збірна України з футболу вийшла до півфіналу Євро-2009

Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши 1:0 швейцарських однолітків, добилася путівки до півфіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 30 липня зустрінеться з командою Сербії.

В іншому матчі групи А англійські футболісти розгромили збірну Словенії 7:1.

Збірна Сербії пройшла до півфіналу, вигравши 1:0 у турецької команди.

Пару Англії в другому півфіналі складе збірна Франції після виграшу 1:0 у іспанців.