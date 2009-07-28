Сьогодні вночі в центрі Харкова зніматимуть кіно

Рух трамваїв по вулиці Червоноармійська сьогодні увечері й вночі буде закритий через зйомки фільму «ДАУ».

Як повідомив офіційний сайт міськвиконкому, рух перекривали і минулої ночі. Сьогодні з 20.00 і до 5.00 29 трамвай №20 не ходитиме по вул. Червоноармійській (на ділянці від вул. К.Маркса до вул. Котлова) і по вул. Котлова (від Центрального ринку до Іванівки).

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