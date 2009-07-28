Батько підпалив будинок

Однорічний хлопчик, три його сестри і їх батьки знаходяться в реанімації з опіками, які вони отримали під час пожежі в селищі Старий Мерчик Валківського району.

Як повідомили в облуправлінні МНС, про пожежу повідомили сусіди, які побачили, що горить приватний будинок. Коли рятувальники приїхали, горів весь будинок. Усередині сім’я – мати, батько і четверо дітей: три дівчинки 19-ти, 16-ти і 12-ти років і однорічний хлопчик. У вогні постраждали всі. І дорослі, і діти доставлені до Валківської районної лікарні, у дітей опіки 50-70% тіла.

Пожежу вдалося загасити через три з половиною години. Пожежні з’ясували, що винен у пожежі батько: він посварився з дружиною, облив все бензином і підпалив.

Як повідомив заступник головного лікаря районної лікарні Володимир Трівундяк, усі знаходяться у важкому стані. Трьох дітей: старшу і середню дівчаток і хлопчика – уже відправили до опікового відділення лікарні швидкої невідкладної допомоги в Харкові. Батьків і 12-річну дівчинку медики мають намір відвезти до Харкова сьогодні.

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