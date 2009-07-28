Долар і євро на міжбанку продовжують рости

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань, – 7,9870/8,0445 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2601/0,2623, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,4255/11,4880. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,4294/1,4296 (понеділок - 1,4247/1,4249).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.