Завтра в трьох районах Харкова відключать воду

Без води на добу залишаться жителі трьох районів Харкова: Фрунзенського, Орджонікідзевського і Комінтернівського.

КП «Вода» завтра з 8.00 і до 8.00 30 липня четверга ремонтуватиме мережі, тому воду відключать у будинках, обмежених:

вул. В. Клочкова, вул. Зеленодольською, проїздом 1-м Котлаським, вул. Л. Пастера, залізничними коліями до вул. Єнакіївської, вул. Велозаводської, пров. Високогірним, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських дивізій, вул. Танкопія, пр-том Маршала Жукова, пр. Героїв Сталінграду, сел. Новозахідне і Фрунзе.

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