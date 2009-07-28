Харківські прикордонники залишили росіян без окулярів

Партію контрабандних сонцезахисних окулярів намагався вивезти до Росії 42-річний чоловік з Харкова.

Чоловіка на УАЗі зупинили прикордонники за 10 метрів від лінії кордону. Як розповів прес-секретар Харківського прикордонзагону Дмитро Горкольцев, на контрабандиста чекав наряд, але на вимогу зупинитися, чоловік лише додав газу. Зупинили машину «кактуси», заховані прикордонниками на дорозі.

У машині були ящики з сонцезахисними окулярами – майже 8,5 тис. штук на суму більше 200 тис. грн.

Медиапорт