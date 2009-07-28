Харківські прикордонники залишили росіян без окулярів
14:04, 28 липня 2009Харьків
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Вилучино майже 8,5 тис. штук
Партію контрабандних сонцезахисних окулярів намагався вивезти до Росії 42-річний чоловік з Харкова.
Чоловіка на УАЗі зупинили прикордонники за 10 метрів від лінії кордону. Як розповів прес-секретар Харківського прикордонзагону Дмитро Горкольцев, на контрабандиста чекав наряд, але на вимогу зупинитися, чоловік лише додав газу. Зупинили машину «кактуси», заховані прикордонниками на дорозі.
У машині були ящики з сонцезахисними окулярами – майже 8,5 тис. штук на суму більше 200 тис. грн.
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