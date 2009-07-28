На міжбанку долар і євро досягли максимуму

Сьогодні на міжбанку торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,9870/8,0445, на 12:00 ціни почали рости – 8,0725/8,0975. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1340/8,1750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:15 Нацбанк оголосив про проведення інтервенції з купівлі й продажу доларів за курсами – 7,7400/7,7500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2601/23, на 12:00 ціни піднялися - 0,2630/40. На час закриття ціни встановилися на рівні - 0,2635/52. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7051 (+0,0451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4294/96, а на 15:20 впали до 1,4230/32. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4255/11,4880, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5280/11,5520. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня - 11,5970/11,6560.