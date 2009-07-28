Ford Mustang збив трьох чоловік на Салтівці

Родина – двоє дорослих і тринадцятирічна дитина – постраждали у дорожньо-транспортній пригоді на Салтівці.

Як повідомляє прес-служба ДАІ, це сталося на вулиці Героїв Праці. Водій автомобілю Ford Mustang не впорався з керуванням і заїхав на газон поряд із шосе, де були люди.

З травмами голови і ранами різного ступеню важкості пішоходів відвезли до лікарні швидкої і невідкладної допомоги. За інформацією міської Державтоінспекції, водій Mustang’у в ДТП суттєво не постраждав, але згодом все ж таки до медиків звернувся.

За неофіційною інформацією, свідки ДТП хотіли покарати його не очікуючи міліції. Лікарі «швидкої» виявили, що 33-річний водій був нетверезим.

Кримінальну справу за фактом ДТП вже порушили, розповіли «МедіаПорту» в Державтоінспекції.

28.07.2009 17:50

Медиапорт