Пожежа в Старому Мерчику. Усі діти вже в харківській лікарні

Усіх чотирьох дітей, у тому числі однорічного хлопчика – вони постраждали в результаті пожежі в селищі Старий Мерчик у Валківському районі – уже доставили до опікового центру Харківської лікарні швидкої допомоги.

У ці хвилини маленьким пацієнтам проводять протишокову терапію – у дітей сильні опіки, вогнем уражено 60-70% шкіри. Завідувач центром Аслан Цогоєв називає стан усіх дітей дуже важким. Деяких медики вже перевели в реанімацію.

Проте, запевняють лікарі, усі діти в свідомості. Про пересадку шкіри мови поки що не йде. Таку операцію, говорять в опіковому центрі, постраждалим зроблять не раніше, ніж через добу після пожежі

Зараз до Харкова везуть і батьків трьох дівчаток і хлопчика.

Уся сім’я постраждала у вогні пожежі, яка вночі трапилася в їх будинку. Одна з версій, яку озвучили в МНС, – будинок підпалив батько після сварки з матір’ю.

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