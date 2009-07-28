Харків’янам пропонують низькопробний товар

18:40, 28 липня 2009
Харьків
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Повідомив Павло Чорномаз

У 8 з кожних 10 перевірених в 2 кварталі 2009 року підприємств торгівлі Харківської області виявлені порушення вимог стандартів. Про це УНІАН повідомив прес-секретар ДП «Харківстандартметрологія» Павло ЧОРНОМАЗ.

За його словами, порушення вимог стандартів виявлено в товарній масі, вартість якої становила 67% від загальної вартості, що становить 50 млн. грн.

В результаті перевірки було заборонено реалізацію перевірених партій продукції, а в окремих випадках і усього товару, що реалізовувався.

Зокрема, такі рішення стосувалися продуктів харчування, одягу, взуття, будівельних матеріалів, електро- і теплотехнічних виробів, ГСМ.

Як розповів П.ЧОРНОМАЗ, за результатами перевірок державного нагляду складено 69 постанов про застосування штрафів на суму 104 тис. грн.. за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів.

 

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