Торги доларом на міжбанку відкрилися на рівні 8,1240/8,1625

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися значним зростанням котирувань – 8,1240/8,1625 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2580/0,2595, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,5080/11,5460.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4158/60 (вівторок - 1,4294/96).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з купівлі і продажу доларів за курсом 7,7400/7,7500 грн./дол.