Пожежа в Старому Мерчику

Олена Гудим, мати чотирьох дітей, що отримала 95-відсотковий опік тіла під час пожежі в Старому Мерчику, померла минулої ночі в лікарні.

Про це «МедіаПорту» розповіли в хірургічному відділенні Валківської центральної районної лікарні. Жінка – єдина з постраждалих під час страшної пожежі в будинку сім’ї Гудимів, яку медики не зважилися вчора відвезти до Харкова: дуже важкий у неї був стан. Її четверо дітей: три дочки і однорічний син – зараз в опіковому відділенні лікарні швидкої невідкладної допомоги, вони теж я важкому стані.

У лікарні знаходиться і батько сімейства. Саме він винен в тому, що сталося. Того вечора він, посварившись з дружиною, облив її і дітей бензином і підпалив.

Міліція вже порушила кримінальну справу.

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