У Харкові з’явився перший 5-зірковий готель

Перший 5-зірковий готель у Харкові отримав сертифікат. Про це заявив мер Михайло Добкін сьогодні на сесії.

Назва готелю Sun Light, він, за словами мера, розрахований на 38 номерів. Сертифікат, сказав Добкін, діє з 20 липня на ресторанні й готельні послуги.

«Крок за кроком ми наближаємо день, коли Харків офіційно буде названий містом, яке проводитиме матчі Євро-2102», - підкреслив він, але не уточнив, де розташований готель.

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