У Харкові з’явився перший 5-зірковий готель

15:00, 29 липня 2009
Харьків
0 0

Назва готелю Sun Light

Перший 5-зірковий готель у Харкові отримав сертифікат. Про це заявив мер Михайло Добкін сьогодні на сесії.

Назва готелю Sun Light, він, за словами мера, розрахований на 38 номерів. Сертифікат, сказав Добкін, діє з 20 липня на ресторанні й готельні послуги.

«Крок за кроком ми наближаємо день, коли Харків офіційно буде названий містом, яке проводитиме матчі Євро-2102», - підкреслив він, але не уточнив, де розташований готель.

Медиапорт

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter