У Харкові з’явився перший 5-зірковий готель
15:00, 29 липня 2009Харьків
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Назва готелю Sun Light
|Михайло Добкін
Назва готелю Sun Light, він, за словами мера, розрахований на 38 номерів. Сертифікат, сказав Добкін, діє з 20 липня на ресторанні й готельні послуги.
«Крок за кроком ми наближаємо день, коли Харків офіційно буде названий містом, яке проводитиме матчі Євро-2102», - підкреслив він, але не уточнив, де розташований готель.
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