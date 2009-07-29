Михайло Добкін: Місто відсвяткує 355-річчя гідно

Гідно, але економно відзначити 355-річний ювілей має намір влада міста. Як повідомив журналістам мер Михайло Добкін, разом з городянами свято відзначатимуть декілька іноземних високопоставлених делегацій.

При складанні кошторису свята кризові явища врахували, запевняє Михайло Добкін. Хоча три чверті витрат будь-якого свята в місті – це все ж спонсорська допомога. Але гроші – не головне, говорить він.

«Цього року ми особливе значення приділяємо тому, що свято міста – це не лише концерт на майдані й у всіх дев’яти районах міста. Святкові заходи – це введення в експлуатацію різних об’єктів, знакових для міста Харкова. Це прийом іноземних делегацій, можливість поділитися нашими успіхами, нашими завоюваннями», - розповідає міський голова.

Присутність на святі 23 серпня вже підтвердили близько 5 високопоставлених іноземців, серед них – мер міста-побратима Цинцинаті.

Медиапорт