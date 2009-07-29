Гривня на міжбанку далі здає позиції

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1240/8,1625, на 12:00 ціни зросли до 8,1325/8,1715. До закриття торгів цінові рівні досягли позначки - 8,1870/8,2420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:30 Нацбанк вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH – 7,7000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2580/95, до 12:00 ціни піднялися - 0,2585/0,2600. До закриття ціни досягли денного максимуму - 0,2610/25. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3480 (+0,6429).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4158/60, а на 15:20 знизилися до 1,4107/09. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5080/11,5460, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору - 11,5190/11,5540. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли таких значень - 11,5490/11,6315.