Пожежа в Старому Мерчику. Померли мама і молодший син

40-річна жінка та її немовля, яких облив бензином і підпалив п’яний голова родини, померли сьогодні в лікарні від опіків.

Жінка – близько першої ночі у Валківській реанімації, не приходячи до тями. Медики запевняють: до останнього ставили їй крапельниці. Але майже відразу знали: вона приречена. 95 відсотків глибоких опіків – з таким діагнозом не живуть. Півторарічний Денис після пожежі прожив трохи більше доби. Із Валок його перевезли до Харкова. Ще вчора, кажуть медики, хлопчик був у тямі і плакав.

У лікарні, також із опіками, лишилися три його сестри. Зараз лікарі борються за життя дівчат. А отже, про смерть мами їм не повідомляють. За словами завідуючого опіковим центром Аслана Цогоєва, життя сестер й досі під загрозою. Стан пацієнток лікарі називають украй важким і не стабільним - у них обпечені до 80% шкіри. Сьогодні кожна з дівчат перенесла багаточасову операцію з оброблення ран. Пересадку шкіри пацієнткам ще не робили.

Винуватець трагедії постраждав найменше від усіх. Він також зараз у Харківському опіковому центрі, паралельно з медиками його наглядають і міліціонери. Цілодобово біля ліжка чоловіка та на виході з палати чергує конвой: міліціонери з Валок, де сталася пожежа.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу. За статтями «замах на злочин» та «умисне вбивство», до того ж, з обтяжливими обставинами. А саме: загинули двоє людей, у тому числі, мала дитина. Вбивство вчинене з особливою жорстокістю. Якщо слідство та суд доведуть провину чоловіка, він може провести у тюрмі все життя.

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