У Харківській області зібрано 1,5 млн. тонн зерна

Аграрії Харківській області зібрали 1 млн. 515,7 тис. тонн зерна нового врожаю, при цьому середня врожайність становить 27,9 ц/га.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківській облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віктора ЗВЄРЄВА.

За його словами, на сьогоднішній день зібрано ранні зернові і зернобобові культури на 552,1 тис. га, що становить 65% від загальної площі посівів. Збір врожаю триває.

Довідка УНІАН. Цього року ранні зернові в області потрібно зібрати з площі 845,5 тис. га. Зокрема, на озиму пшеницю припадає 467 тис. га, ячмінь – 313,9 тис. га, яру пшеницю - 7,6 тис. га, овес і горох - 41,8 тис. га.