Тимошенко втрутиться в ситуацію з Харківським авіазаводом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір з`ясувати причини арешту рахунків Харківського авіазаводу в "Мегабанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я збираюся найрадикальнішим чином втрутитися в цю ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вчора це питання обговорювалося на спеціальній нараді з керівниками підприємств авіаційної галузі.

«Ми переглянули повністю, в якій фінансовій ситуації перебуває авіапідприємство. Ви знаєте, що ми зараз займаємося фінансовим оздоровленням «Авіанта» і Харківського авіазаводу. І ми вживемо всіх невідкладних заходів. Жодні банки в результаті таких необгрунтованих дій не руйнуватимуть роботу авіаційних підприємств», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Харківський авіазавод спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основними конкурентами Ан-74Т-200А є турбогвинтові транспортні літаки CASA 295 (Іспанія) і C-27J (Локхід-Мартін, США). Потенційний ринок збуту Ан-74Т-200А – країни Близького Сходу, Африки, Азії та Південної Америки.