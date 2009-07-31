Торги на міжбанку відкрилися падінням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0450/8,0870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2575/0,2593, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,3440/11,4043. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4103/1,4105 (четвер - 1,4046/1,4048).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок із купівлею і продажем валюти по валютній парі USD/UAH – 7,7300/7,7500.