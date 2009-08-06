Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,99 грн./дол., що на 0,4% дорожче порівняно з 5 серпня, продають – по 8,09 грн./дол. – на 0,3% дорожче.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,04 грн./дол., з продажу – 8,05-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 5 серпня, і становить 11,42 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 11,67 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,53 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,73 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 5 серпня підвищився на 1,5%, і становить сьогодні в середньому 0,2434 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2582 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,255 грн./рубль, з продажу – 0,254-0,262 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 7,99 грн./дол., що на 0,3% дорожче, ніж учора, продажу – 8,09 грн./дол. - на 0,4% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – 8,07-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,7% порівняно з 5 серпня, і становить 11,46 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 11,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,35-11,53 грн./євро, з продажу – в межах 11,63-11,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 5 серпня підвищився на 2,2%, і становить у середньому 0,2418 грн./рубль, курс продажу – трохи знизився – до 0,2598 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,252 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,265 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 7,97/8,09 грн., євро – 11,45/11,65 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,245/0,255 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 серпня, становить: гривні до долара США – 7,6830, до євро – 11,071203, до російського рубля – 0,24678.