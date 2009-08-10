Українці і поляки обговорять Євро-2012 в Харкові

Харкові 21-22 серпня зберуться представники польських і українських міст, які прийматимуть Євро-2012.

Як повідомив заступник міського голови Віктор Христоєв, у першій столиці України пройде зустріч представників міст Польщі й України, які приймають Євро-2012, з представниками Федерації футболу України, організаційного комітету Євро-2012, координаційного бюро при Кабінеті Міністрів і представниками центральних органів виконавчої влади. Учасники обговорять питання щодо єдиних європейських стандартів і вимоги УЄФА, які виникають під час підготовки до єврочемпіонату 2012-го року.

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