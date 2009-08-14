Харків прикрасять ще дві багатоярусні клумби
08:10, 14 серпня 2009Харьків
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На перетині вулиць 23 Серпня і О. Яроша
Сьогодні міська влада відкрила відреставровану клумбу на перетині вулиць 23 Серпня і О. Яроша. Як повідомив директор Департаменту комунального господарства Віктор Китанін, на цьому місці створили два яруси й висадили нові квіти.
Клумба (її загальна площа складає 1012 кв. м) у вигляді трикутника із закругленими вершинами. Усього тут висадили 40 тисяч квітів: бегонію, петунію, сальвію, тагетіс, цинерарію, ахерантус, ірезіну.
Ще одну клумбу повинні відкрити поруч – на перетині вулиць 23 Серпня і Космонавтів – наступного тижня.
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