Харків прикрасять ще дві багатоярусні клумби

Сьогодні міська влада відкрила відреставровану клумбу на перетині вулиць 23 Серпня і О. Яроша. Як повідомив директор Департаменту комунального господарства Віктор Китанін, на цьому місці створили два яруси й висадили нові квіти.

Клумба (її загальна площа складає 1012 кв. м) у вигляді трикутника із закругленими вершинами. Усього тут висадили 40 тисяч квітів: бегонію, петунію, сальвію, тагетіс, цинерарію, ахерантус, ірезіну.

Ще одну клумбу повинні відкрити поруч – на перетині вулиць 23 Серпня і Космонавтів – наступного тижня.

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