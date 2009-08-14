Експерти УЄФА відвідають Україну 17-18 серпня

Експерти УЄФА відвідають Україну під час моніторингу її підготовки до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році 17-18 серпня, повідомив голова місцевого організаційного комітету ЧЄ-2012 з футболу Маркіян Лубківський.

Групу експертів УЄФА очолить директор ЧЄ-2012 з футболу Мартін Каллен, відзначив Лубківський.

Представники УЄФА зустрінуться з представниками Кабінету Міністрів, керівництвом координаційного бюро з питань підготовки до чемпіонату, а також із представниками місцевого організаційного комітету.

На цій зустрічі обговорюватимуться питання розподілу зон відповідальності щодо підготовки до чемпіонату між владою й місцевим організаційним комітетом ЧЄ-2012 з футболу.

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